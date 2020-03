Moderne Versionen des Vater Unsers

Hanf Unser

Autor und Datum leider unbekannt

Hanf Unser,

Das Du bist in Jamaika,Geraucht werde Dein Joint,Dein Rausch komme,Deine Wirkung geschehe,Wie in Holland so auch in Deutschland,Unser täglich Gras gib uns heute,Und vergib uns unsere Sucht,Wie auch wir vergeben unseren Süchtigen,Und führe uns nicht zu den Bullen,Sondern erlöse uns von dem Fressflash,Denn Dein ist das Weed, und das Dope,Und die Herrlichkeit,In Ewigkeit

Peace.